SWR2 Lost in Music

Im Labyrinth – Die Logik des Irrwegs

Von Harry Lachner

Bewegt man sich durch ein Labyrinth, wisse man nicht, ob man ein Ziel verfolgt, vor sich selbst davonläuft, ob man Jäger oder seine Beute ist, schrieb der Autor Joseph Brodsky. Denn das Labyrinth ist mehr als nur ein Raummodell, in dessen Zentrum in der Antike der Tod in Gestalt des Minotaurus wartete. Als vieldeutige Metapher finden wir es in allen Bereichen der Kunst: in der Malerei, als Installation oder als Erzählstrategie in Film und Literatur. In der Musik evozieren speziell die Minimalisten die Empfindung des Labyrinthischen mit dem schier endlosen Kreisen um ein imaginäres Zentrum. (SWR 2022)



Alfred Schnittke:

Labyrinths/ aus der CD: Gogol Suite Labyrinths

Malmö Symphony Orchestra,

Leitung: Lev Markiz



Paul Giger:

Crypt 3/ aus der CD: Chartres

Paul Giger



Alfred Schnittke:

Labyrinths/ aus der CD: Gogol Suite, Labyrinths

Malmö Symphony Orchestra

Leitung: Lev Markiz



Andrew McIntosh:

I Have a Lot to Learn/ aus der CD: Andrew Mcintosh: Little Jimmy

Yarn / Wire



Erik K. Skodvin:

Devolving Trust/ aus der CD: Devolving Trust

Swarte Greiner



Paul Giger:

Scenes from Labyrinthos/ aus der CD: Schattenwelt

Paul Giger



Erik K. Skodvin:

Devolve/ aus der CD: Devolving Trust

Swarte Greiner



Alfred Schnittke:

Labyrinths/ aus der CD:Gogol Suite, Labyrinths

Malmö Symphony Orchestra

Leitung: Lev Markiz



Johann Sebastian Bach:

Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591/ aus der CD: Bach: Organ Masterworks

Alexander Fiseisky, Orgel



Marin Marais:

Le Labyrinthe / aus der CD: CD: Le Labyrinthe & Autres Histoires

Paolo Pandolfo





Jason Kohnen:

Minos / aus der CD: Minotaurus

Mansur



Andrew McIntosh:

I Have a Lot to Learn/ aus der CD: CD: Andrew Mcintosh: Little Jimmy

Yarn Wire



Daniel Lea:

Labyrinthitis/ aus der CD: Anoxia

LaND



Andrew McIntosh:

I Have a Lot to Learn/ aus der CD: Andrew Mcintosh: Little Jimmy

Yarn/Wire



Alberto Posadas:

Poética del Laberinto/ aus der CD: Alberto Posadas: Poética del laberinto

Sigma Project



Pierre Henry:

Enfoncement/ aus der CD: Labyrinthe!

Pierre Henry



Krzysztof Penderecki:

De Natura Sonoris

Polish Radio Symphony Orchestra

Leitung: Krzysztof Penderecki



Francis Seyrig:

Valse De Marienbad/ aus der CD: Alain Resnais Portrait Musical

Marie-Louise Girod



Krzysztof Penderecki:

De Natura Sonoris

Polish Radio Symphony Orchestra

Leitung: Krzysztof Penderecki



Michael Abels:

Beach Walk

Michael Abels







Michael Abels:

First Man Standing/ aus der CD: Us

Michael Abels



Krzysztof Penderecki:

Utrenja/ aus der CD: aus der LP The Shining

Symphony Orchestra of the National Philharmonic, Warsaw,

Leitung: Andrzej Markowski



Elliott Carter:

The Minotaur/ CD: Elliott Carter - A Nonesuch Retrospective

New York Chamber Symphony

Leitung: Gerard Schwarz



Béla Bartók:

Music For Strings,Percussion & Celesta / aus der CD: Boulez Conducts Bartók

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Pierre Boulez



Paul Schütze:

The Skin of the Face and Neck/ aus der CD: Third Site

Paul Schütze



Béla Bartók:

Music For Strings,Percussion & Celesta / aus der CD: Boulez Conducts Bartók

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Pierre Boulez



Krzysztof Penderecki:

Utrenja/ aus der LP: The Shining

Symphony Orchestra of the National Philharmonic, Warschau

Leitung: Andrzej Markowski



Krzysztof Penderecki:

The Awakening Of Jacob/ aus der LP: The Shining

Polish Radio Symphony Orchestra



Andrew McIntosh:

I Have a Lot to Learn/ aus der CD: Andrew Mcintosh: Little Jimmy

Yarn/Wire



John Cage:

Bacchanale(prepared piano) / aus der CD: Daughter of the Lonesome Isle

Margaret Leng Tan, Klavier

Pierre Henry:

Apesanteur/ aus der CD: Labyrinthe!

Pierre Henry



Pierre Henry:

Gouffre Circulaire/ aus der CD: Labyrinthe!

Pierre Henry



Lawrence Casserley:

The Garden of Forking Paths/ aus der CD: Labyrinths

Lawrence Casserley



Terry Riley:

In C - 5000-Fin/ aus der CD: In C

Ensemble percussione Ricerca

Leitung: Eddy de Fanti



Jason Kohnen:

Minos/ aus der CD: Minotaurus

Mansur



John Zorn:

The Minotaur/ aus der CD: In Lambeth

John Zorn