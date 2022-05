Im Gespräch: Das Taschenopernfestival

Hans-Peter Jahn im Gespräch mit Bernd Künzig

Opern passen normalerweise nicht in eine Tasche. Aber wenn sie kleinformatiger produziert werden, kann die Angelegenheit etwas einfacher transportiert werden. Dabei bedeutet das nicht, dass die Stoffe solcher Kammeropern dann auch Taschenbuchformat hätten. Seit nunmehr 16 Jahren präsentiert die Festspielstadt Salzburg das "Taschenopernfestival". Ein Thema steht im Zentrum - 2021 war es die Märchenfigur der Wassernixe "Undine" - das in mehreren Kurzopern musikalisch neu befragt wird. Im Gespräch stellt der Dramaturg Hans-Peter Jahn dieses ungewöhnliche Format vor.

Musikliste:

Brigitta Muntendorf:

"Wer zum Teufel ist Gerty?"

Constanze Passin (Stimme)

Katharina Schwarz (Sopran)

Thomas Hupfer (Stimme)

Alexey Kokhanov (Tenor)

oenm: Österreichisches Ensemble für neue Musik

Leitung: Juan García Rodriguez

Stephan Winkler:

"Schweres tragend", Kleines Musiktheater auf einen Text von Max Goldt für 2 Sänger, 5 Instrumentalisten und Elektronik

Sachika Ito (Sopran)

Bernhard Landauer (Altus)

Klaus Nicola Holterbaum (Erzähler)

oenm: Österreichisches Ensemble für neue Musik

Leitung: Juan García Rodriguez

Gordon Kampe:

"Ich will lächeln, lächeln, lächeln, lächeln", Musiktheater für Sopran, Countertenor, eine singende Schauspielerin und Ensemble

Tehila Nini Goldstein (Marie)

Bina Blumencron (Olivia)

Bernhard Landauer (Malvolio 1)

Christian Sturm (Malvolio 2)

oenm: Österreichisches Ensemble für neue Musik

Leitung: Peter Rundel

Sara Glojnaric:

"Pray chuck, come hither", Kammeroper für Sopran, Tenor, Ensemble und Zuspiel

Sachika Ito (Desdemona)

Eberhard Lorenz (Othello/Jago)

oenm: Österreichisches Ensemble für neue Musik

Leitung: Peter Rundel

Wolfgang Mitterer:

"Der Kuss", short opera for 4 singers, 9 instruments and electronics

Maria Coca Diaz

Daniel Gloger

Eberhard Lorenz

Gergely Kreszturi

Ensemble NAMES: New Art and Music Ensemble Salzburg

Leitung: Peter Rundel

Zeynep Gedizlioglu:

"Undine - die Abwesende", Taschenoper für 4 Singstimmen und Ensemble

Sachika Ito

Michaela Mehring

Daniel Gloger

Eberhard Lorenz

Ensemble NAMES: New Art and Music Ensemble Salzburg

Leitung: Peter Rundel

Iris ter Schiphorst:

"Undine geht", eine Art Monodram nach dem gleichnamigen Text von Ingeborg Bachmann für eine Schauspielerin, einen singenden Cellisten, eine Sängerin, gemischtes Ensemble und Zuspiel

Katharina Brenner (Undine)

Frauke Aulbert (Camille)

Ensemble NAMES: New Art and Music Ensemble Salzburg

Leitung: Peter Rundel

Fabio Nieder:

Ein slowakisches Undinen-Märchen der authentischen Paulína und das Dekordrama des Wassermanns auf dem Trockenen, Oper in einem Aufzug für slowakische Folklore-Sängerin, Bass-Bariton, Kinderchor, 9-köpfiges Ensemble und einem Dirigenten

Paulína Solková (Wassermann)

Tobias Schlierf (Puppenmädchen)

Alisa Rotthaler (Mädchen)

Julia Baumann (Mädchen)

Josephine Berger (Mädchen)

Sophie Schurich (Mädchen)

Lydia Sturm (Mädchen)

Laurenz Holzmann (Knabe)

Jonah Rauscher (Knabe)

Salzburger Chorknaben und Chormädchen

Ensemble NAMES: New Art and Music Ensemble Salzburg

Leitung: Peter Rundel