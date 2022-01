Ihre Majestät, Christina von Schweden (5/5)

Europäische Friedensfürstin oder machtgierige Exzentrikerin? Die Meinungen über Christina von Schweden, Stockholmer Königin des 17. Jahrhunderts, sind mehr als ambivalent. Doch so sehr sie auch aneckte, eines steht fest: Christinas Engagement für die Musik war einzigartig.

Wir begleiten die 'Padrona di Roma' in ihren späten Lebensjahren als einflussreiche Leiterin der „Academia Reale“ und Förderin junger Komponisten.

Musikliste



Alessandro Scarlatti:

Cambise: Sinfonia

Concerto de Cavalieri

Leitung: Marcello di Lisa



Alessandro Scarlatti:

Gli equivoci nel sembiante

Arie der Clori: „Al dispetto nel sospetto“

Arie der Clori: „Onde, ferro, fiamme e morte“

Renata Fusco (Gesang)

Massimo Lunardi (Laute)

Matteo Mela (Barockgitarre)

Lorenzo Micheli (Theorbe)



Alessandro Scarlatti:

L'honesta negli amori

Gia il sole dal gange

Luciano Pavarotti

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Leitung: Richard Bonynge



Carlo Ambrogio Lonati:

Sonatae da camera No. 1

Spiritoso. Presto

Vivace. Variatio

Ars Antiqua Austria

Gunnar Letzbor



Carlo Ambrogio Lonati:

I due germani rivali

Aria des Costanzo: Tremino, crollino

Filippo Mineccia (Counter)

Ensemble Nereydas

Leitung: Javier Ullises Illán



Arcangelo Corelli:

Concertino a 7

Presto

Accademia Bizantina

Leitung: Ottavio Dantone



Arcangelo Corelli:

Triosonate op. 1 Nr. 4 in a-Moll

The Purcell Quartett



Bernardo Pasquini:

Partimento e-Moll

Satz 2

Satz 3

Christian Rieger (Cembalo)



Bernardo Pasquini:

Non v'affidi il sereno

Andreas Scholl (Gesang)

Accademia Bizantina

Leitung: Ottavio Dantone



Lelio Colista:

Sonata für 2 Violinen und Basso continuo c-Moll

Alte Musik Köln



Anonymus:

Pasacalli della vita

O come t'inganni

Tragicomedia

Leitung: Stephen Stubbs



Bernardo Pasquini:

Sinfonia à quattro

Adagio

Accademia Bizantina

Leitung: Ottavio Dantone



Alessandro Stradella:

La Forza delle Stelle ovvero il Damone

Madrigal „Stelle, voi ch'influite“

Ensemble Mare Nostrum

Leitung: Andrea De Carlo

