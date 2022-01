Ihre Majestät, Christina von Schweden (3/5)

Europäische Friedensfürstin oder machtgierige Exzentrikerin? Die Meinungen über Christina von Schweden, Stockholmer Königin des 17. Jahrhunderts, sind mehr als ambivalent. Doch so sehr sie auch aneckte, eines steht fest: Christinas Engagement für die Musik war einzigartig.

In dieser Folge der Reihe hat sie als Königin von Schweden abgedankt, ist mit großem Pomp zum Katholizismus konvertiert und macht sich auf den Weg nach Rom, wo man ihr Opern schreibt.

Musikliste



Alessandro Melani:

Sonata a 5 in C-Dur

Canzona

Elbipolis Barockorchester



Giacomo Carissimi:

Motets Arion Romanus

Omnes gentes

Ensemble Seicentonovecento

Leitung: Flavio Colusso



Marco Marazzoli:

La vita humana

Sinfonia e prologo „L'Aurora“

Susanne Ryden (Gesang)

Stockholm Baroque Ensemble



Domenico Mazzocchi:

Concerto à 3: Battaglia per espugnare Amore

Les Paladins

Leitung: Jerome Correas



Alessandro Melani:

Sonata a 5 in C-Dur

Allegro

Elbipolis Barockorchester



Giacomo Carissimi:

Daniele profeta

Chor: Taci, taci, lingua perversa

Ensemble Seicentonovecento

Leitung: Flavio Colusso



Giacomo Carissimi:

Daniele profeta

Arie des Dario: Non piu udita ferita

Chor: S'uccida, s'estingua

Pietro Spagnoli (Dario)

Ensemble Seicentonovecento

Leitung: Flavio Colusso



Marc'Antonio Pasqualini:

Si ch'io voglio sperare

Elizabeth Dobbin (Sopran)

Le Jardin Secret



Jean-Baptiste Lully:

L'Alcidiane et Polexandre

Ouvertüre

Ritournelle et Air de Mademoiselle Hilaire

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Luigi Rossi:

Ergi la mente al sole

Introduttione

Tragicomedia

Leitung: Stephen Stubbs, Erin Headley



Carlo Gesualdo:

Moro lasso al mio duolo

Calmus Ensemble



Luigi Rossi:

Le Canterine Romane

Amanti a giocare

Emily van Evera, Barbara Borden,

Suzie le Blanc (Gesang)

Tragicomedia

Leitung: Stephen Stubbs

