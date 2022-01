Ihre Majestät, Christina von Schweden (2/5)

Europäische Friedensfürstin oder machtgierige Exzentrikerin? Die Meinungen über Christina von Schweden, Stockholmer Königin des 17. Jahrhunderts, sind mehr als ambivalent. Doch so sehr sie auch aneckte, eines steht fest: Christinas Engagement für die Musik war einzigartig.

In dieser Folge der Reihe muss die junge Königin erstmal heiraten und ihrem Land einen Erbprinzen schenken. Doch Christina interessiert sich wenig für die Zukunft der Wasa-Dynastie.

Musikliste



Guillaume Dumanoir:

“Suite du ballet de Stockholm“

Intrada

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall



Bartholomeus Rothmann:

„Ein fromm Gemahl“

Chamber Choir from the School of

Music at the Göteborg University

Leitung: Hans Davidsson



Thomas Baltzar:

Allemande in g-Moll

Gabriele Steinfeld (Violine)



Vincenzo Albrici:

“Fader var”

Susanne Ryden (Gesang)

Corona Artis Ensemble

Leitung: Hans Davidsson



Johann Schop:

Courandt à 5

Hamburger Ratsmusik

Leitung: Simone Eckert



Thomas Selle:

"Sag mir doch liebes Echo mein“

Jochen Wilfrieds (Gesang)

Stephen Stubbs (Laute)



Jan Pieterson Sweelinck:

“More Palatino”

Marco Vitale (Cembalo)



Gioseffo Zamponi:

“Ulisse all’isola di Circe”

Ulisse: Il mondo non ha più fieri terrori

Mercurio: Nova gioia

Furio Zanasi (Ulisse)

Zachary Wilder (Mercurio)

Capella Mediterranea

Leitung: Leonardo García Alarcón



Gioseffo Zamponi:

“Ulisse all’isola di Circe”

Schlusschor: Cosi saggia e cosi forte

Capella Mediterranea

Choeur de Chambre de Namure

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon



Paul Hainlein:

Sonata à 5 Battalia ex C

Jean-Francois Madeuf & Ensemble



Antonio Cesti:

“L'Argia”

De gotici splendori

Francesca Aspromonte (Gesang)

PentaTone

Leitung: Enrico Onofri



Antonio Cesti:

“L'Argia”

Alma mia

Raquel Andueza (Sopran)

Ensemble La Galania

Leitung: Jesús Fernández Baena



Alessandro Scarlatti:

“San Filippo Nero”

„L'alta Roma“

Cecilia Bartoli

Les Musiciens de Louvre

Leitung: Marc Minkowski

Manuskript zur Sendung