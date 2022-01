Ihre Majestät, Christina von Schweden (1/5)

Europäische Friedensfürstin oder machtgierige Exzentrikerin? Die Meinungen über Christina von Schweden, Stockholmer Königin des 17. Jahrhunderts, sind mehr als ambivalent. Doch so sehr sie auch aneckte, eines steht fest: Christinas Engagement für die Musik war einzigartig.

In dieser Folge geht es darum, wie alles angefangen hat, mit der politischen Strategin und vielschichtigen Persönlichkeit.



Musikliste

Andreas Düben:

"Narvaballeten"

Marche pour les Suedois

Corona Artis Ensemble

Leitung: Hans Davidsson



Jacob Praetorius:

Salve decus suecorum Rex Gustave Adolphe

Chamber Choir from the School of Music

at the Göteborg University

Leitung: Hans Davidsson



Andreas Düben:

"Swedish Dances"

Montirande / Gavotte

Stockholm Philharmonic Brass Ensemble



Erasmus Widmann:

Helden-Gesäng

Gustav, der König von Schweden

Ensemble Weser Renaissance

Leitung: Manfred Cordes



Andreas Düben:

Motette „Pugna triumphalis“

Johann Rosenmüller Ensemble

Leitung: Arno Paduch



Gustav Düben:

"Tröstesang"

Mikael Samuelson (Gesang)

Thomas Schuback (Cembalo)

Kari Ottesen (Cello)

Sven Aberg (Laute)



Pierre Verdier:

Lamento

Drottningholmer Barockensemble

Leitung: Lars Brolin



Heinrich Schütz:

"Verleih uns Frieden"

Johann-Rosenmüller Ensemble

Leitung: Arno Paduch



Andreas Düben:

Suite für Streichorchester und Basso Continuo G-Dur

Bransle

Gavotte

Drottningholmer Barockensemble



Vincenzo Albrici:

Sonata C-Dur für 2 Trompeten, 2 Violinen,

Fagott und Basso continuo

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Angelo Michele Bartolotti:

"Suite für Gitarre d-Moll"

Prelude

Lex Eisenhardt (Barock-Gitarre)



Lars Wivallius / Martin Bagge:

"Amor han kan som en tyrann"

Martin Bagge (Gesang)

Mikael Paulsson (Theorbe)

Ensemble Mare Balticum

