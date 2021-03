Neben Beethoven selbst feiert auch der Mainzer Musikverlag Schott in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Von den insgesamt 31 Verlagen und Verlegern Beethovens war der Schott-Verlag der letzte. Deshalb konnte Schott einen bedeutenden Teil von Beethovens Spätwerk herausbringen.

Die Musikwelt feierte dies als „culminierenden Prachtstern“. Beethovens Briefe an seinen Mainzer Verleger werden nun in einer Kabinettausstellung in der Stadtbibliothek in Mainz gezeigt. Sie gibt einen lebhaften Einblick in die letzten Jahre des Komponisten. Die Briefe offenbaren Beethovens Sinn für Humor und seinen offenen Umgang mit seinen Unzulänglichkeiten. Kurzum – sie lassen das Musikgenie ganz Mensch sein.