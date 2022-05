Igor Strawinsky: "The Rake's Progress"

Oper in 3 Akten

Truelove: James Creswell

Anne, seine Tochter: Golda Schultz

Tom Rakewell: Ben Bliss

Die Türkenbab: Alice Coote

Nick Shadow: Christian Van Horn

Metropolitan Opera Chorus

Metropolitan Opera Orchestra

Leitung: Susanna Mälkki

(Konzert vom 11. Juni 2022 in der Metropolitan Opera, New York)

Igor Strawinsky hat mehrere Werke für das Musiktheater komponiert, aber eigentlich nur eine veritable Oper. 1951 wird "The Rake's Progress" in Venedig uraufgeführt. Die Handlung Oper geht auf eine Kupferstichfolge gleichen Titels des englischen Satirikers William Hogarth aus dem 18. Jahrhundert zurück. In musikalischer Hinsicht spielt Strawinsky mit der Handlungszeit und lässt Anspielungen an Opern Mozarts durchklingen. Aber auch Verdi und Puccini spielen eine Rolle. Mit dieser neoklassizistischen Camouflage gilt Strawinskys Oper als ein erstes Meisterwerk einer postmodernen Musik - was auch immer das sein könnte.