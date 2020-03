Abgesagte Konzerte, gewaltige Umsatzeinbrüche: Für freischaffende Musiker*innen ist die Corona-Krise existenzbedrohend. Unter dem Hashtag #ichwillkeingeldzurück appellieren freie Ensembles wie das Freiburger Barockorchester an die Solidarität der Bevölkerung, auf Rückforderungen für bereits gezahlte Ticketpreise zu verzichten. Die Deutsche Orchesterstiftung hat einen Nothilfefonds eingerichtet. Alle Spendengelder kommen freiberuflichen Musiker*innen in Deutschland zugute.

„Es geht um enorme Summen“, sagt Hans-Georg Kaiser, Intendant des renommierten Freiburger Barockorchesters in SWR2. Die dramatischen Umsatzeinbrüche durch die Corona Krise träfen freischaffende KünsterInnen und Musiker besonders hart.

Dauer 10:03 min Sendezeit 10:05 Uhr Sender SWR2 Warum die Corona-Krise für freie Orchester und Ensembles existenzbedrohend ist Tobias Rempe ist Vorsitzender des Vereins FREO, der die Interessen der Freien Orchester und Ensembles in Deutschland vertritt. Gerade für sie ist die derzeitige Corona-Krise existenzbedrohend. Im SWR2 Musikgespräch erläutert er, inwieweit ein staatlicher Nothilfefonds und andere Maßnahmen freien Künstlern helfen könnten. Audio herunterladen (18,9 MB | MP3)

Gerade den zahlreichen freien Ensembles im Land fehle es an Rücklagen. Niemand habe antizipieren können, dass das gesamte Kulturleben in Deutschland einmal vollständig zum Erliegen kommen würde, so Hans-Georg Kaiser. „Wir haben keine Polster. Wenn bis zum 15. Juni kein Konzert mehr gespielt werden kann, dann fehlen uns 630 000 Euro."

Deutscher Musikrat fordert Grundeinkommen

In dieser dramatischen Lage appelliert der Deutsche Musikrat an die Politik. Um die Existenz der freiberuflich Kreativschaffenden in Deutschland zu sichern, fordert der Rat ein sparten- und genreübergreifendes Grundeinkommen für sechs Monate in Höhe von 1000 Euro.

Nothilfefond eingerichtet

Die Deutsche Orchesterstiftung hat einen Nothilfefonds eingerichtet. Alle Spendengelder kommen freiberuflichen Musiker*innen in Deutschland zugute.

Spendenkonto Deutsche Orchester-Stiftung Spendenkonto Deutsche Orchester-Stiftung Kennwort: Nothilfefonds IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05 BIC: COBADEFFXXX https://orchesterstiftung.de/nothilfefonds/

#Ichwillkeingeldzurück

In ihrer Verzweifelung hoffen Kulturschaffende und Veranstaltende auf die gesellschaftliche Solidarität. Unter dem Hashtag #ichwillkeingeldzurück wird dafür sensibilisiert, auf Rückforderungen der Eintrittspreise für ausfallende Konzerte zu verzichten

Auch das Freiburger Barockorchester schliesst sich dem Aufruf an. „Wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen: Lassen Sie uns diese Gelder, wir brauchen sie dringend“, so Hans-Georg Kaiser gegenüber SWR2.

Konzerte und Clubmusik für die Quarantäne

In ganz Deutschland sind Konzerthäuser, Clubs und Bühnen bis auf weiteres geschlossen, ein großer Teil der Bevölkerung verbringt die Wochenenden in selbstverordneter Quarantäne zuhause. Viele Veranstaltende machen aus dieser Not eine Tugend und verlegen Gigs und Konzerte kurzerhand ins Netz.

Ein umfangreiches Livemusik-Programm kann direkt aufs Sofa gestreamt werden. Verknüpft mit Spendenaufrufen ist es zumindest ein kleines finanzielles Trostpflaster für die schmerzhaften Verdienstausfälle in der freien Musikszene.

Popmusik ins Wohnzimmer

Bei tvnoir.de gibt es jeden Abend im Livestream Popkonzerte direkt auf die Couch. Alin Coen und Antje Schomaker mit Francesco Wilking von Die Höchste Eisenbahn stehen auf dem Programm. Durch den Kauf virtueller Tickets werden die Musikerinnen und Musiker finanziell unterstützt.