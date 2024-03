"Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" - Loreley

Die Esten haben Erfahrung damit, sich ihre Unabhängigkeit von Russland zu erarbeiten und zu bewahren. Musik hat dabei in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt. Dafür steht bis heute die sogenannte Singende Revolution, mit der sich das kleine baltische Land in den späten 80-Jahren von der Sowjetunion löste. Hinterlässt der russische Krieg in der Ukraine, der für die Esten so nah ist, in diesem Musikleben Spuren? Matthias Nöther hat sich umgehört.