Mit Kompositionsaufträgen für heimische Komponisten, neuen Spielstätten und experimentellen Konzertformaten feiert das Zürcher Kammerorchester ein kleines Jubiläum. Gleichzeitig bleibt es seinem Leiter treu.

Daniel Hope bleibt weitere drei Jahre Music Director beim Zürcher Kammerorchester (ZKO). Hope (46) ist bereits seit der Saison 2016/17 in dieser Position bei dem Orchester, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiert. Sein neuer Vertrag läuft nun bis Sommer 2024, wie das Zürcher Ensemble am Donnerstag, 2. Juli, mitteilte. Hope soll das Zürcher ZKO weiter nach dem "dynamischen Prinzip des 'Play & Conduct' " leiten.

Kompositionsaufträge für neue Formate

Das ZKO will sein kleines Jubiläum in der kommenden Saison mit einigen Neuerungen feiern. So wagt sich das Ensemble in neue Spielstätten zu neuen Formaten: das Kunsthaus Zürich wird im Rahmen einer Sonderausstellung bespielt und das Volkhaus Zürich mit einem Klassik-Jazz-Crossover Projekt namens "RAVELation". Hierfür hat das ZKO gleich drei Kompositionsaufträge an die Schweizer Luzia von Wyl, Daniel Schnyder und Christoph Baumann vergeben. Als Solisten sind das Dieter Ilg Trio und Startrompeter Till Brönner eingeplant.

ZKO auch wieder auf Tour

Neben der Präsenz im eigenen Land geht das Orchester auch wieder auf Tour. Geplante Tournee-Stationen sind Deutschland, Österreich und Asien sowie Auftritte am Festival Odessa Classics in der Ukraine. Nach einer mehrmonatigen Coronapause tritt das ZKO seit dem 23. Juni wieder auf und feierte an diesem Tag mit einem Mehrfachkonzert vor begrenztem Publikum seinen Saisonabschluss.