Höllenfreuden und Zigarrenschwaden: Fritz Wunderlich zum 90. Geburtstag

„Das Streben nach Freiheit kann einen hier die Stelle kosten“, sagt die belarussische Komponistin Elena Gutina. Im SWR2 Musikgespräch berichtet sie, wie auch Künstler und Kulturinstitutionen in die Proteste in Belarus involviert sind – mit Manifesten, Flash-Mobs oder konzertanten Aktionen. Elena Gutina ist in Minsk geboren und hat die berühmte belarussische staatliche Musikakademie besucht. Nach ihren Abschlüssen in Klavier und Komposition studierte sie unter anderem zwei Jahre Filmmusik in Freiburg. Mittlerweile ist sie wieder in Minsk, komponiert für Film und Theater und initiiert Musikprojekte. Über die aktuelle politische Situation in ihrer Heimat und die zunehmend gefährdete Freiheit der Kunst hat sich Malte Hemmerich mit ihr unterhalten. mehr...