Musikhochschulen denken den Wandel

Was muss unser Musikhochschulsystem leisten, damit Begabte den Weg in die professionellen Orchester finden? Ist unsere Hochschulpolitik zeitgemäß? Und kann sie sich gut einstellen und den Nachwuchs auf die sich ändernden Strukturen in der Kulturbranche vorbereiten? Das fragt sich der Musikjournalist Axel Brüggemann, nachdem das Semester mittlerweile angelaufen ist.

Die meisten Theater haben die neue Saison eröffnet – und an den Musikhochschulen beginnt das neue Semester. Aber wie geht man in der Ausbildung eigentlich mit dem grundlegenden, strukturellen Wandel der Klassik-Szene um?

Es gibt kaum Zweifel, dass es in Zukunft weniger Orchester – und damit weniger Orchesterstellen gibt, dass der Klassik-Markt ganz neue Anforderungen stellt. Und dass die Musikhochschulen in ihren Lehrplänen darauf reagieren müssen.

Eine, die genau das nun anbacken will, ist die neue Direktorin der Hochschule für Musik und Theater in München, Lydia Grün. Werden ihre Studierenden sich am Ende in einen neuen Klassik-Markt integrieren?

„Die Studierenden müssen ja nicht nur integrierbar sein, die große Hoffnung, die wir haben, ist dass sie die Gestalterinnen und Gestalter von heute sind.“

Für Lydia Grün ist das Studium in Zeiten des Umbruchs besonders spannend. Ihre Studierenden sollen nicht auf den Wandel reagieren, sondern ihn verdenken: Mehr Flexibilität in der Arbeitswelt, vielleicht nur eine halbe, feste Stelle im Orchester, dafür mehr Zeit für eigene künstlerische Projekte.

Interdisziplinäre Ansätze sollen gefördert werden und: Schon im Studium neue Formate entwickelt werden. Also: Mehr Welt im Studium und weniger Feilen an der virtuosen Perfektion?

„Ich glaube, das Stichwort ist hier Teilen lernen. Simon Rattle hat bei unserer Immatrikulationsfeier so wunderbar gesagt, es geht um Bedeutung von Musik. Und die kann ich nur erlangen, wenn ich tatsächlich von meinem Übepensum etwas abknapse.“

Was Lydia Grün hier zu Recht vorschlägt: Musikerinnen und Musiker müssen die Fenster öffnen. Mindestens so wichtig wie der perfekte Klang ist das Bewusstsein, WARUM die Leute eigentlich ins Konzert kommen sollen? Welche Rolle Musik in unserer Gesellschaft spielt – und dafür ist es wichtig, dass Musikerinnen und Musiker die Welt um sie herum kennen und in ihre Musik übersetzen können.

Kurz vor Studienbeginn haben die Studierenden der Musikhochschulen einen Brandbrief veröffentlicht. Ihre Hauptforderungen: Mehr Transparenz in der Bewertung von Leistungen und: eine vollkommen Neujustierung der gerade an Hochschulen oft schiefen Machtgefüge.

„Die Angst, durch Kritik an Lehrenden beim Studium benachteiligt zu werden, ist weit verbreitet. Wir fordern die Möglichkeit einer anonymen Lehrevaluation so wie die Einrichtung von anonymen Beschwerdestellen.“

Ein Thema, das viele Musikhochschulen langsam auf dem Schirm haben. Auch – und gerade in München, wo Lydia Grüns Vorgänger, Siegfried Mauser, ja wegen Übergriffen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

„Was wir dagegen tun können, ist eine Null-Toleranz-Politik. Es gibt Grenzen und wenn die überschritten werden, muss es Sanktionen geben. Das zweite ist, diese Grenzen sichtbar zu machen. In diesem Prozess sind wir alle miteinander – nicht nur in München. Zu sehen, wann überschreite ich etwas, das meint nicht nur sexuelle Übergriffe, sondern auch psychische Machtmissbräuche. Weil wir natürlich auch Wert auf ein enges Verhältnis von Lehrenden und Studierenden.“

Die neue Präsidentin der Musikhochschule in München, Lydia Grün, zeigt, dass die Hochschulen umdenken müssen. Und dabei setzt sie auf Gespräche und auf Vermittlung – zwischen Studierenden und Lehrenden, Musizierenden und ihrem Publikum. Es ist eine spannende Zeit für das Musikstudium – es bedeutet, die derzeitige Transformation des Musikmarktes mitzugestalten.