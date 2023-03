New York scheint alles im Überfluss zu haben. Sich verausgabende Musiker, Malerateliers, häufig wechselnde Stadt-Images, Weltstars in Musik, Text und Performance. In der "Harlem Renaissance" ab 1920, die als eine soziale, kulturelle und künstlerische Bewegung afroamerikanischer Schriftsteller und Maler ausbrach, spielten Gospel und Jazz eine große Rolle. Duke Ellington, Fletcher Henderson oder Ella Fitzgerald und Billie Holiday treten in Harlem auf. Schlaglichter über ehemals stilprägende New Yorker Künstler sowie instrumentale Sounds in Alltagsräumen von namenlosen Musikern des heutigen Stadtlebens führen in einen urbanen Klangraum.