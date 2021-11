Her Favorites – Die Geigerin Melise Mellinger über prägende Musikstücke

Die Ensembles Maleza aus Bolivien und CG aus Kolumbien verbinden in ihrem Instrumentarium und ihren Spieltechniken experimentelle Klänge des Anden-Raums mit denen der europäischen Tradition. Dabei geht es Canela Palacios keineswegs nur um die Instrumente, sondern vielmehr um eine andere Art des Denkens; wie den Umgang mit wenigen Ressourcen oder die Vorstellung von Klang als etwas nicht Einheitlichem. Einen konkreten Stoff, nämlich Rameaus Oper Les Indes Galantes, in der er in exotisierender Manier Gesänge und Tänze der Inka fingierte, greift der Komponist Juan Arroyo in seinem Stück Wayra auf. Neben den drei Uraufführungen wird auch eine Improvisation der beiden Ensembles zu hören sein. mehr...