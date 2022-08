Sechs Jahre ist Henri Vieuxtemps alt, als er das 5. Violinkonzert von Pierre Rode aufführt. Das Wunderkind aus Verviers vergöttert Paganini, studiert bei Bériot. Später ist er mit dem Geigenvirtuosen Wieniawski befreundet und kennt Schumann und Spohr. Und er komponiert. Mit der Pianistin Josephine Eder gibt Vieuxtemps Konzerte in den USA. Sie wird später seine Frau. Der Virtuose spielt und lehrt am russischen Zarenhof und am Konservatorium in Brüssel. Sein berühmtester Schüler: Eugène Ysaye. In dieser Folge begleiten wir den belgischen Virtuosen an den Hof des Zaren nach Sankt Petersburg. (SWR 2020)

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Henri Vieuxtemps:

Morceau brillant Nr. 1 op. 22

Burkhard Godhoff (Violine)

Eric Ingwersen (Klavier)



Franz Liszt:

"Le Rossignol", air russe d' Alabieff aus Deux Melodies russes

Galina Kowál (Klavier)



Johann Sebastian Bach / Felix Mendelssohn Bartholdy:

Ausschnitt aus Chaconne aus Partita d-Moll BWV 1004 für Violine und Klavier

Gertrud Schilde (Violine)

Jan Philipp Schulze (Klavier)



Henri Vieuxtemps:

Scherzo aus Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 d-Moll op. 31

Hilary Hahn (Violine)

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Paavo Järvi



Carl Maria von Weber:

Ausschnitt aus "Aufforderung zum Tanz" op. 65

Orchesterfassung von Hector Berlioz

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Kazuki Yamada



Henri Vieuxtemps:

Elegie op. 30 für Viola und Klavier

Tabea Zimmermann (Viola)

Thomas Hoppe (Klavier)



Anton Rubinstein:

Ausschnitt aus Finale

Allegro aus der Sonate Nr. 2 a-Moll op.19

Daniela Cammarano (Violine)

Alessandro Deljavan (Klavier)



Henrik Wieniawski:

Etüde Nr.4 a-Moll aus Etudes-Caprices für zwei Violinen op. 18

David und Igor Oistrach (Violine)

SWR2 Musikstunde vom 11.8.2022 | Henri Vieuxtemps – Ein Leben für die Geige (4/5)

Mehr zur Sendung