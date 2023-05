Tiefenentspannt und gleichzeitig hochaufmerksam - Halluzination, Wahn oder nur ein außergewöhnlicher Bewusstseinszustand? Trance und Hypnose sind uralte kulturelle Techniken, die Pforten in eine Anderswelt öffnen können. Was früher als Hokuspokus und psychedelischer Trip abgetan wurde, wird heute sogar in der Medizin als Methode geschätzt. Welche Rolle Musik dabei spielt, ergründen wir gemeinsam in dieser Ausgabe von SWR2 "Lost in Music".