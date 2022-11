Heinrich Schütz zum 350. Todestag (5/5)

per Mail teilen

In seinem Jahrhundert galt Heinrich Schütz als "Musicus exellentissimus" - herausragendster Musiker. Bei ihm spiegeln sich die wichtigsten Strömungen der Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts wie in einem Brennglas. In der letzten Folge geht es um die Wiederentdeckung von Heinrich Schütz und seinem Werk.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Heinrich Schütz:

Ride la primavera SWV 7 (Madrigal zu 5 Stimmen) aus: Il primo libro de madrigali (Italienische Madrigale) SWV 1-19 op. 1 (Venedig, 1611)

Cappella Augustana

Leitung: Matteo Messori



Johann Rosenmüller:

O nomen Jesu, nomen dulce für 4 Vokalstimmen und Basso continuo aus: Kernsprüche mehrenteils aus heiliger Schrift Altes und Neues Testament, Leipzig 1648

Christine Maria Rembeck, Constanze Backes (Sopran)

Alexander Schneider (Alt)

Michael Schaffrath (Tenor)

Ingolf Seidel (Bariton)

Marek Rzepka (Baß)

Ensemble Alte Musik Dresden

Leitung: Norbert Schuster



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Quintett: Der Herr hat des Tages verheissen seine Güte aus: Psalm 42 für Sopran, Chor und Orchester op. 42

Ruth Ziesak (Sopran)

Kammerchor Stuttgart

Deutsche Kammerphilharmonie

Leitung: Frieder Bernius



Johannes Brahms:

4. Satz: Wie lieblich sind Deine Wohnungen aus: Ein deutsches Requiem op. 45

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington



Richard Wagner:

Geleiten wir im bergenden Schrein aus "Parsifal"

Chor der Staatsoper Wien



Johannes Brahms:

Nr. 2: Wenn ein starker Gewappneter aus: Fest- und Gedenksprüche für 8-stimmigen Chor a capella op. 109

Capella Amsterdam

Leitung: Daniel Reuss



Heinrich Schütz:

Nr. 3: Die sieben Worte Jesu (Ausschnitt) aus: Die Sieben Worte Jesu am Kreuz SWV 478 (Ausschnitt)

Ulrike Hofbauer (Sopran)

Stefan Kunath (Countertenor)

Jan Kobow, Tobias Mäthger (Tenor)

Felix Schwandtke (Bass)

Lee Santana (Theorbe)

Ludger Rémy (Orgel)

Dresdner Kammerchor

The Sirius Viols

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Also hat Gott die Welt geliebt, Motette für 5 Stimmen und Basso continuo SWV 380 (op. 11 Nr. 12)

Ensemble Polyharmonique



Hugo Distler:

O Mensch, bewein dein Sünde groß, Satz für 3 gleiche Stimmen op. 5 Nr. 15

Ensemble Nobiles



Gustav Mahler:

4. [5.] Satz: Stürmisch bewegt aus: Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington



Heinrich Schütz:

Verleih uns Frieden (Erster Teil) SWV 354, Geistliches Konzert für 2 Tenöre, 2 Zink und Basso continuo aus: Symphoniae Sacrae II

Georg Poplutz, Tobias Mäthger (Tenor)

Instrumentalensemble

Leitung: Hans-Christoph Rademann





SWR2 Musikstunde vom 11.11.2022 | Heinrich Schütz zum 350. Todestag (5/5)