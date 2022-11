Heinrich Schütz zum 350. Todestag (4/5)

In seinem Jahrhundert galt Heinrich Schütz als "Musicus exellentissimus" - herausragendster Musiker. Bei ihm spiegeln sich die wichtigsten Strömungen der Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts wie in einem Brennglas. Heinrich Schütz' Alterswohnsitz Weißenfels steht im Mittelpunkt des vierten Teils.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Heinrich Schütz:

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt SWV 393

Dresdner Kammerchor

Cappella Sagittariana Dresden

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Nr. 3: Die sieben Worte Jesu aus: Die Sieben Worte Jesu am Kreuz SWV 478, Passionsmusik für Soli, Chor, Instrumente

und Basso continuo (Ausschnitt)

Dresdner Kammerchor

The Sirius Viols

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Saul, Saul, was verfolgst du mich? Geistliches Konzert SWV 415 aus: Symphoniae Sacrae III

Cappella Murensis

Leitung: Johannes Strobl



Heinrich Schütz:

Herr, nun lässest du deinen Diener im Friede fahren, Canticum Simonis SWV 432

Musica Fiata

Leitung: Roland Wilson



Heinrich Schütz:

Nr. 8: O süßer Jesu Christ, wer an dich recht gedenket SWV 427

Dresdner Kammerchor



Heinrich Schütz:

Flucht nach Ägypten aus: Historia von der Geburt Jesu Christi für Soli, Chor, Instrumentalensemble und Basso continuo SWV 435

Gerlinde Sämann (Sopran)

Georg Poplutz (Tenor)

Dresdner Kammerchor

Dresdner Barockorchester

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Es wurden aber auch hingeführet / Und es war um die sechste Stunde aus: Lukas-Passion für Soli und vierstimmigen gemischten Chor a cappella SWV 480 (Ausschnitt)

Yoshitaka Ogasawara (Bass)

Bernhard Scheffel (Tenor)

Rheinische Kantorei

Leitung: Hermann Max



Johann Sebastian Bach:

Nr. 6: Fuga canonica in Epidiapente für 2 Cembali aus: Musikalisches Opfer BWV 1079

Davitt Moroney und Martha Cook (Cembalo)

Heinrich Schütz:

Nr. 4: Dsain und Chet, Gedenke deinem Knecht an dein Wort SWV 485 aus: Königs und Propheten Davids 119, Psalm SWV 482-492

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Meine Seele erhebt den Herren, Deutsches Magnificat SWV 494 "Schwanengesang" (Ausschnitt)

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann







SWR2 Musikstunde vom 10.11.2022 | Heinrich Schütz zum 350. Todestag (4/5)