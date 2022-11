Heinrich Schütz zum 350. Todestag (2/5)

per Mail teilen

In seinem Jahrhundert galt Heinrich Schütz als "Musicus exellentissimus" - herausragendster Musiker. Bei ihm spiegeln sich die wichtigsten Strömungen der Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts wie in einem Brennglas. In der zweiten Folge steht Schütz als Dresdner Hofkapellmeister im Mittelpunkt.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Heinrich Schütz:

Ausschnitt aus "Alleluja! Lobet den Herren", Geistliches Konzert SWV 38, Psalmen Davids op. 2 (Dresden, 1619)

Les Cris de Paris

Leitung: Geoffroy Jourdain



Heinrich Schütz:

Mit dem Amphion zwar mein Orgel und mein Harfe SWV 501, Klagelied für Singstimme (Tenor) und Basso continuo

Georg Poplutz (Tenor)

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Wohl dem, der in Gottesfurcht steht SWV 233, Psalm 128 für vierstimmigen gemischten Chor a cappella aus: Psalmen Davids - Beckerscher Psalter II SWV 97-256 (Dresden, 1661)

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

„Da pacem Domine“ SWV 465

Cantus Cölln

Leitung: Roland Wilson



Claudio Monteverdi:

Lasciatemi morire, Lamento d'Arianna aus: Das sechste Madrigalbuch 1614

Calmus Ensemble



Heinrich Schütz:

Buccinate in neomenia tuba, Motette für 2 Tenöre, Bass, 2 Zinken, Trompete und Basso continuo SWV 275 und 276 (Ausschnitt) aus: Symphoniae Sacrae I op. 6

Cappella Augustana

Leitung: Matteo Messori



Heinrich Schütz:

Fili mi, Absalon, Geistliches Konzert SWV 269 aus: Symphoniae Sacrae I op. 6

Felix Schwandtke (Bass)

Ensemble

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

Ausschnitt aus den Musikalische Exequien, Parentationskonzerte für 6 und 8 Stimmen und Basso continuo op. 7 SWV 279-281

Dorothee Mields, Anja Zügner (Sopran)

Alexander Schneider (Countertenor)

Jan Kobow, Tobias Mäthger (Tenor)

Harry van der Kamp, Matthias Lutze (Bassbariton)

Matthias Müller (Violone)

Ludger Rémy (Orgel)

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Heinrich Schütz:

3. Teil: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren - Selig sind die Toten Musikalische Exequien, Parentationskonzerte für 6 und 8 Stimmen und Basso continuo op. 7 SWV 279-281

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken

SWR2 Musikstunde vom 8.11.2022 | Heinrich Schütz zum 350. Todestag (2/5)