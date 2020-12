Heidelberger Streichquartettfest 2020

Signum Quartett

Franz Schubert:

Streichquartett Nr. 8 B-Dur op. 168 D 112



Callisto Quartet

Tomas Adès:

The Four Quarters for string quartet



Quartetto di Cremona

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett Nr. 14 cis-Moll op. 131

(Konzert am 24. Januar 2020 in der Alten Pädagogischen Hochschule Heidelberg)

Das Konzept des traditionellen Heidelberger Streichquartettfests ist einfach wie überzeugend: Qualität der Ensembles kombiniert mit internationaler Vielfalt. Etablierte treffen sich mit jungen aufstrebenden Formationen. 2021 muss das Streichquartettfest leider eine Corona bedingte Pause einlegen.