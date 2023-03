SWR2 Mittagskonzert vom 18.4.2023

Heidelberger Frühling Musikfestival 2023

Marianna Shirinyan (Klavier)

Lena Neudauer (Violine)

Sebastian Klinger (Violoncello)

Ludwig van Beethoven:

Klaviertrio Es-Dur op. 70/2

Valentin Silvestrov:

Mozart-Augenblicke (Fugitives Visions of Mozart)

Isidora Žebeljan:

Sarabande

Anton Arensky:

Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 32

(Konzert vom 21. März in der Aula der Alten Universität Heidelberg)

Dieser "himmlische kantable Satz" sei das "Lieblichste, Graziöseste", was er je gehört habe, schwärmte einst Johann Friedrich Reichardt in Bezug auf den dritten Satz von Ludwig van Beethovens Klaviertrio op. 70/2. Vielleicht wurde Reichardt des Mozartschen Geistes gewahr, der sich in der melodischen Süße und Leichtigkeit dieses Satzes bemerkbar macht. Auch Valentin Silvestrovs Mozart-Augenblicke halten in behutsam hingetupften Melodien die Erinnerung an den Klangkosmos des Wiener Meisters wach, während die serbische Komponistin Isidora Žebeljan in ihrer Sarabande die spanische Renaissancemusik als zarten Hauch in die Gegenwart herüberwehen lässt.