SWR2 Abendkonzert vom 15.4.2023

2014 im altehrwürdigen Cambridge gegründet, entpuppten sich The Gesualdo Six schnell als Zusammenkunft mit weitreichenden künstlerischen Perspektiven. Unter der Leitung des Sängers, Dirigenten, Komponisten und Organisten Owain Park trat das Vokalensemble seither bei zahlreichen Konzerten in und außerhalb Englands auf. Im perfekten Klangraum der Liebfrauenkirche in Oberwesel stellten die Briten der Vokalpolyphonie der englischen und spanischen Renaissance Gesualdos selten zu hörende Tenebrae-Responsorien für Gründonnerstag als hochartifizieller Gipfelpunkt dieser Entwicklung gegenüber.