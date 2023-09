SWR2 Abendkonzert vom 16.10.2023

Musik für Computer- und Konsolenspiele findet eine immer größer werdende Fan-Gemeinde. Was das Besondere an ihr ist, was sie leisten muss und was sie so beliebt macht, erläutert der Videospiel-Komponist David Marlow. Dabei spricht er auch über ihre Wurzeln in der klassischen Musik: „Minimal Music und die Musik von Richard Wagner sind die wichtigsten Einflüsse“, sagt Marlow, der als Dozent für „Music in Games“ am Cologne Game Lab sein Wissen auch weitergibt an die nächste Generation.