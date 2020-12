Musikdrama in 2 Akten

Fusdako Kuroda: Vera-Lotte Boecker

Noboru, auch Nummer Drei genannt: Josh Lovell

Ryuji Tsukaszaki: Bo Skovhus

Nummer Eins, der Anführer: Erik van Heyningen

Nummer Zwei: Kagmin Justin Kim

Nummer Vier: Stafan Astakhov

Nummer Fünf: Martin Hässler

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Simone Young

(Aufführung vom 13. Dezember 2020 in der Wiener Staatsoper)

Hans Werner Henze komponierte zwischen 1986 und 1990 seine Oper "Das verratene Meer" nach dem Roman "Gogo no eiko / Der Seemann, der die See verriet" des umstrittenen japanischen Schriftstellers Yukio Mishima. Die beiden Gleichaltrigen verband ihre Leidenserfahrungen mit dem Faschismus. Doch beide entwickelten politische Ansätze aus dieser Erfahrung in unterschiedliche Richtungen: Henze wandte sich der Linken zu, während Mishima die Wiedererstarkung eines alten Japans herbeizwingen wollte. Beide behandelten in ihren Werken, so auch in "Das verratene Meer", das Thema der Gewalt in individueller als auch gesellschaftlich politischer Hinsicht.