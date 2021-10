Hans Joachim Marx: By Heaven Inspired – Die Bildnisse von Georg Friedrich Händel

Dass ein Dirigent mit seinem Orchester den Soundtrack seiner Gegenwart findet – für SWR2-Kolumnist Axel Brüggemann ist es unter anderem das, was den „Mythos Maestro“ lange Zeit ausgemacht hat. Aber gibt es ihn noch heute? Und wenn ja: Müsste der Begriff nicht längst auch erweitert werden durch „Maestras“? Axel Brüggemann mit einem Überblick auf die Geschichte und Gegenwart des Dirigent*innengeschäfts und das, was sich im Laufe der Zeit am Bild, an der Rolle und am Selbstverständnis der Taktgeber*innen verändert hat. mehr...