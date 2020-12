per Mail teilen

Der Komponist Hans Gál war bis 1933 Direktor des Konservatoriums Mainz. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurde er beurlaubt und verließ Deutschland. Zu seinem Gedenken gibt es nun einen Kammermusik-Preis.

Am 29. Oktober präsentiert sich das Esmé Quartet in einem Preisträgerkonzert in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Esmé Quartet / Sihoo Kim Photography

Das Esmé Quartet aus Südkorea erhält den erstmals vergebenen Hans Gál-Preis der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur und der Stiftung Villa Musica. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll der Förderung eines internationalen Nachwuchsensembles dienen, wie die Akademie am Donnerstag, 9. Juli, mitteilte. Der Preis erinnert an den österreichisch-britischen Komponisten Hans Gál und wird von einer privaten Stiftung für zunächst fünf Jahre finanziert.

Streichquartett mit großer Zukunft

Das Esmé Quartet mit den koreanischen Musikerinnen Wonhee Bae, Yuna Ha, Jiwon Kim und Yeeun Heo wurde 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln gegründet. 2018 gewann das Streichquartett beim Wigmore Hall International String Quartet Wettbewerb in London den ersten Preis sowie vier Sonderpreise. Weitere internationale Preise folgten. Die dreiköpfige Jury des Hans Gál-Preises erhofft sich von dem Quartett eine erfolgversprechende weitere Laufbahn. Die Auszeichnung soll als Anreiz dienen, diese Karriere weiter zu verfolgen.

Hans Gál - Musikwissenschaftler und Komponist

Der Namensgeber des Preises wurde 1890 in Niederösterreich geboren und war von 1929 bis 1933 Direktor des Konservatoriums Mainz, aus dem später die Hochschule für Musik hervorging. 1933 wurde er aufgrund seiner jüdischen Abstammung beurlaubt und verließ Deutschland noch im selben Jahr in Richtung Wien. 1938 emigriert er nach Großbritannien, wurde britischer Staatsbürger und unterrichtete bis 1955 in Edinburgh, wo er 1987 starb. Gál ist zuletzt durch die Wiederentdeckung seiner Opern wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt.