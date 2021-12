Hans Christian Andersen – Märchen mit Musik (4/5)

Hans Christian Andersens Unsterblichkeit

Seine Märchen sind in über 150 Sprachen übersetzt, die Leserzahl innerhalb Europas wird auf 320 Millionen geschätzt und weltweit sollen es 6 Milliarden sein. Hans Christian Andersen ist allgegenwärtig: in seinen Märchen und Schriften, in Theateraufführungen und Konzerten, in Opern und Balletten, im Kino und immer auch in unseren Erinnerungen.

In seiner Geburtsstadt Odense und in Kopenhagen kann man auf seinen Spuren wandeln und dabei viel mehr als nur die kleine Meerjungfrau im Hafen besuchen.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Igor Strawinsky:

„The lullaby of the land beyond time and place“ aus: Der Kuß der Fee, Ballett in 4 Bilder

London Symphony Orchestra

Leitung: Robert Craft



Niels Wilhelm Gade:

Das Jesuskind in einer Krippe lag, Weihnachtslied

Bobbie Blommesteijn (Sopran)

Balthasar-Neumann-Chor

Leitung: Thomas Hengelbrock



Harald Genzmer:

Der Springer, ein Märchen von Hans Christian Andersen (Ausschnitt)

Hannelore Elsner (Erzählerin)

Frankfurter Museumsorchester

Leitung: Sylvain Cambreling



August Emil Enna:

Ausschnitt aus: Die Hirtin und der Schornsteinfeger, Ballett für Orchester und Erzähler

Frits Helmuth (Erzähler)

Dänische Rundfunk-Sinfonietta

Leitung: Roman Zeilinger



Margaret Buechner:

Die Erbsenprobe aus: Phantomgreen, Ballettsuite

Nürnberger Symphoniker

Leitung: Georg Schmöhe



N. N.:

„I skovens dybe stille ro“ (In der tiefen Stille des Waldes), bearbeitet für Bariton, Blockflöte und Orchester

Bo Skovhus (Bariton)

Michala Petri (Sopranblockflöte)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: James Judd



Antonín Dvorák:

„Du lieber Mond, so silberzart“, Rusalkas Lied an den Mond, 1. Akt aus: Rusalka op. 14, Lyrisches Märchen in 3 Akten

Anna Netrebko (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Gianandrea Noseda



Arthur Honegger:

3 Lieder aus 'Die kleine Meerjungfrau'

Holger Falk (Bariton)

Steffen Schleiermacher (Klavier)



Julien Grayer, Patrick Wetterer, Jean Bernhardt:

Alice ou Elisa

Ernest



Johan Peter Emilius Hartmann:

Nr. 1: Großvater erzählt aus: 4 Stücke für Klavier nach Gedichten von Hans Christian Andersen HartW 104

Thomas Trondhjem (Klavier)

