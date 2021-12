Hans Christian Andersen – Märchen mit Musik (3/5)

Andersen in Deutschland, verliebt und verehrt, hier fühlt er sich wohl, hier findet er Freunde. Ludwig Tieck und Adelbert von Chamisso schätzen und übersetzen seine Werke. Robert Schumann vertont einige seiner Gedichte.

Andersen verliebt sich in den jungen Herzog von Weimar und kurz darauf in die schwedische Sängerin Jenny Lind. Die teuflische Musik Franz Liszts kommt ihm gefährlich nahe; von Wagner distanziert er sich. Andersen ist mittendrin in der deutschen Romantik.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Robert Schumann:

Märzveilchen aus: 5 Lieder für Singstimme und Klavier op. 40

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)



Robert Schumann:

Der Spielmann aus: 5 Lieder Singstimme und Klavier op. 40

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Scherzo aus: Ein Sommernachtstraum, Bühnenmusik zur gleichnamigen Komödie von Shakespeare op. 61

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Charles Mackerras



Franz Liszt:

La leggierezza aus: Etüde für Klavier Nr. 2 f-Moll

Daniil Trifonov (Klavier)



Igor Strawinsky:

„Ah, joie, emplis mon coeur“, Lied der Nachtigall, 2 Akt aus: Le rossignol

Sabine Devieilhe (Sopran)

Les Siècles

Leitung: François-Xavier Roth



Igor Strawinsky:

„Jeu du rossignol mécanique“ aus: Le chant du rossignol, Sinfonische Dichtung für Orchester StWV 26

Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez



Edvard Grieg:

„Jeg elsker Dig“, Lied für Singstimme und Klavier op. 5 Nr. 3

Sarah Wegener (Sopran)

Cornelis Witthoefft (Klavier)



Sergei Bortkiewicz:

Nr. 3: Der standhaft Zinnsoldat aus Andersens Märchen, ein musikalisches Bilderbuch op. 30

Stephen Coombs (Klavier)



Franz Liszt:

1. Satz: Allegro maestoso aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 Es-Dur R 455

Louis Lortie (Klavier)

Residentie Orchestra The Hague

Leitung: George Pehlivanian



Dora Pejačević:

Chanson sans paroles für Klavier op. 5

Natasa Veljkovic (Klavier)



Richard Wagner:

Ouvertüre aus: Tannhäuser WWV 70

Gewandhausorchester

Leitung: Andris Nelsons

Das Manuskript zur Sendung