Fagottist Hanno Dönneweg zum Geburtstag von Teodor Currentzis

Ob in der gediegenen Lobby des Ritz Carlton, im schummrigen Zwielicht des Kraftwerks Berlin Mitte oder auf dem 100.000 Quadratmeter großen Gelände des Mühlenmuseums in Gifhorn: Die neue Musik setzt zunehmend auf eventbasierte Konzepte - mal mit eindrucksvollem, mal mit ernüchterndem Resultat. Klang ist dabei oft nur eines von vielen Mosaiksteinchen. So zelebriert das Projekt "The Long Now" eine nicht enden wollende Neue-Musik-Party, das "Musik 21 Festival" verfrachtet Musiker in Windmühlen und die Reihe "Music for Hotel Bars" versucht sich in einer avancierten Form der Hintergrundbeschallung. (SWR 2019) mehr...