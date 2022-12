Hannah Schlubeck, Panflötistin

Am Mikrofon: Christiane Peterlein

2020 geht Panflötistin Hannah Schlubeck einen großen Schritt: Sie beginnt ihre Metamorphose von Matthias zu Hannah. In SWR2 Treffpunkt Klassik erzählt sie, wie sie die Transition im Musikerberuf erlebt hat, über ihren musikalischen Weg als erste und bisher einzige Absolventin einer deutschen Musikhochschule im Hauptfach Panflöte, und über ihre Erfolge als Weltrekordschwimmerin und Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics.



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

Konzert d-Moll, BWV 1060, bearbeitet für Panflöte, Violine, Streicher und Basso continuo, 1. Satz: Allegro

Hannah Schlubeck (Panflöte)

Ingeborg Scheerer (Violine)

Johann Christian Bach-Akademie

Leitung: Ingeborg Scheerer

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Zauberflöte", KV 620, Ouvertüre

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Jean-Claude Mara:

"Reflets", bearbeitet für Panflöte und Orgel

Hannah Schlubeck (Panflöte)

Andreas Meisner (Orgel)

Albert Louis Hammond:

"One moment in time"

Whitney Houston (Gesang)

Ensemble

London Symphony Orchestra

Leitung: Michael Gibbs

N. N.:

Kleine rumänische Suite für Panflöte und Klavier

Hannah Schlubeck (Panflöte)

Thorsten Schäffer (Klavier)

Georg Philipp Telemann:

Partita für Blockflöte und Basso continuo Nr. 1 B-Dur, TWV 41:B1, 7. Satz

Ensemble 1700

Antonio Vivaldi:

Orlando finto pazzo" RV 727, "Se in ogni guardo tu vibri un dardo" (Wenn du in jedem Blick einen Pfeil schleuderst), Arie des Argillano (1. Akt)

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Ensemble Matheus

Leitung: Jean-Christophe Spinosi

Giovanni Battista Pergolesi:

"Stabat Mater" für Sopran, Alt, Streicher und Basso continuo, Nr. 1: Stabat Mater dolorosa. Duetto

Julia Lezhneva (Sopran)

Philippe Jaroussky (Countertenor)

I Barocchisti

Leitung: Diego Fasolis

Diverse, Henry Weinstein:

Klezmer-Improvisation, Nr. 3: Bulgar Freilach

Hannah Schlubeck (Panflöte)

Eva Beneke (Gitarre)

Andreas Kneip (Kontrabass)

Matthew Locke:

Musik zu "The tempest" (Der Sturm), Suite für Streicher und Basso continuo, Nr. 5 und 6

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Christoph Willibald Gluck:

"Don Juan ou Le festin de Pierre", 15. Satz: Allegro non troppo

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Joseph Haydn:

aus: Sinfonie Nr. 39 g-Moll, Hob I:39, 4. Satz: Finale. Allegro molto

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Georg Friedrich Händel:

Concerto grosso für 2 Violinen, Violoncello, Orchester und Basso continuo D-Dur, HWV 323, 3. Satz: Presto

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini