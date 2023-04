Lange Nacht der Musik von SWR2 und HR2

György Ligeti zum 100. Geburtstag

Zusammengestellt von Stefan Fricke und Bernd Künzig

Der Komponist György Ligeti musste seine ungarische Heimat verlassen, vergessen hat er sie aber vor allem in seiner letzten Lebensphase nicht. Er war ein Opfer der zerrissenen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Deutschland hat er eine zweite, vor allem künstlerische Heimat gefunden. Viele seiner bedeutenden Kompositionen, die heute als Schlüsselwerke der Musik des 20. Jahrhunderts gelten, sind hier entstanden und uraufgeführt worden. In einer langen Nacht blicken wir auf Leben und Wirken des großen Komponisten zurück. Er selbst wird zu Wort kommen und zentrale Werke seines Schaffens werden in Referenzaufnahmen zu hören sein.