Axel Brüggemann: Endlich gute Nachrichten für die Kultur

Es geht wieder los! So langsam kehren Künstler*innen wieder auf die Bühnen zurück, wo sie auch hingehören. Nicht alle machten schließlich eine gute Figur in den letzten Monaten. Es ist Zeit, zu verzeihen, findet Axel Brüggemann.

Es geht langsam wieder los, nach einem harten Jahr.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten: Es. Geht. Wieder. Los.

Ich komme gerade aus Wien: Konzerthaus, Musikverein, Volksoper, Staatsoper – alle spielen, alle vor halb verkauften Häusern. Und auch in Deutschland bewegt sich was: München — Walküre, zwar nur ein Aufzug ohne Pause, dafür aber mit Jonas Kaufmann, selbst szenische Opern sind wieder möglich. Pfingstfestspiele in Salzburg – und, am Horizont: Salzburger Festspiele und die Bayreuther Festspiele.

Ein Jahr, in dem wir alle hoffentlich sehr viel gelernt haben. Ein Jahr, das solidarisch begann: Musik von Balkonen, Musik für Altenheime und Krankenhäuser. Erst langsam wurde klar: das wird alles etwas länger dauern.

Dann kamen erste Versprechen für Überbrückungen aus der Politik. es folgten die Enttäuschungen bei Künstler*innen. Das Gefühl, Kultur spielt doch eh keine große Rolle, wuchs weiter und weiter — und sorgte für ganz unterschiedliche Reaktionen.

Die Spaltung der Kulturszene

Private Rückzüge aus der Kultur, bewusster Angriff: fast schon aktionistisch wurden CDs aufgenommen, es wurde alles gestreamt, was nicht niet- und nagelfest war, einige Künstler*innen wurden zu juristischen Expert*innen, klagten, was das Zeug hielt. Andere posteten bei Twitter, wie sie (so nannten sie es) „spazieren gingen“ bei Corona-Demos, radikalisierten sich und wüteten in den sozialen Netzwerken.

Und plötzlich war etwas passiert, was vorher undenkbar war: Die Kulturszene war gespalten. Hinter den Kulissen und leider auch vor den Kulissen wurde um den Umgang mit Corona gestritten. Plötzlich kämpften Intendanten gegen Dirigenten, Intendanten gegen die Politik und die Politik gegen Dirigenten und Intendanten.

Es ist an der Zeit zu verzeihen

Gesundheitsminister Jens Spahn hat – ziemlich früh in der Pandemie – den Satz geprägt, dass irgendwann der Zeitpunkt käme, an dem wir einander viel verzeihen müssten. Das klang nach Mozarts großem Schluss-Bild aus „Le Nozze di Figaro“, wenn alle allen entgegensingen: „Perdono!“ — „Entschuldigung!“.

Und nun scheint die Zeit für das „Perdono“ gekommen. Es ist gut zu sehen, wie die Puzzleteile wieder an ihre alten Plätze fallen: Der Sänger Günther Groissböck war einer der vehementesten Kritiker der Corona-Maßnahmen – jetzt tritt er bei einer Corona-Opfer-Charity in Wien auf. Gut so. Es ist Zeit, einander zu verzeihen.

Nicht jede*r Künstler*in hat in der Debatte eine gute Figur gemacht

In Kreisen von Künstler*innen ist Aufbruchsstimmung mit den Händen zu greifen: „Ob ich nächste Woche schon kann, weiß ich nicht“, sagte mir gestern eine Sängerin, „vielleicht spielen wir in Amsterdam jetzt doch vor Publikum.“ Ein Dirigent sagte ein Interview ab: „Ich bin nun doch in Mailand und dirigiere“. Jede Absage: ein Sieg! Jede Absage eine Zusage für Musik vor Publikum!

Und ganz nebenbei gesagt: Nicht jede Künstlerin und jeder Künstler haben in der Corona-Zeit eine gute Figur als Politiker, Jurist oder Agitator gemacht – es ist gut, dass sie jetzt alle endlich wieder das tun dürfen, was sie am besten können: Musik!

Aufatmen und genießen!

Corona hat der Kultur gezeigt, dass sie perspektivisch sehr viel an ihrem System verändern muss, dass nur sehr wenig so bleiben kann wie es war. Und darum müssen wir uns auch kümmern. Keine Angst, nicht heute. Jetzt dürfen wir erst einmal aufatmen und uns freuen, darüber, dass es endlich wieder los geht.