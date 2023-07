An jedem Ort der Welt lässt sich ein Festival initiieren, doch gibt es auch Fleckchen Erde, die sich einmischen in Programme. Einer davon ist Toblach in Südtirol.

Hier verbrachte Gustav Mahler die letzten Sommer seines Lebens 1908 bis 1910 bevor er am 18. Mai 1911 im Alter von 50 Jahren starb. In Toblach komponierte er in einem eigens für ihn in aller Abgeschiedenheit errichteten Holzhäuschen, das Menschen aus aller Welt anlockt.

Im Sommerdomizil in Toblach, heute italienisch Dobbiaco, verbrachten Gustav Mahler und seine Frau Alma ihre letzten gemeinsamen Sommer.

Zwei Wochen lang lockt dieses Festival Menschen dorthin, wo Gustav Mahler die Natur als Kraft- und Inspirationsquelle genoss und ihr Werke widmete - notiert in seinem Komponierhäuschen.