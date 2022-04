SWR2 Mittagskonzert vom 24.5.2022

Grenzgänge

Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Raphaël Imbert (Saxofon)

Pierre-François Blanchard (Klavier)

Sonny Troupé (Perkussion)

Raphaël Imbert:

Akim's Spirit

Exil

Improvisation nach Franz Schuberts "An die Musik"

Emancipation of River

Improvisationnach Richard Wagners "O Du mein holder Abendstern"

My Klezmer Dream

Black Atlantic

Hanns Eisler:

An den kleinen Radioapparat

Raphaël Imbert:

So long, Radio Voice

Musique aux images

Ornette Coleman:

Beauty is a Rare Thing

(Konzert vom 21. Mai im Jagdsaal)

Drei Jazz-Musiker und ein klassischer Cellist, alle vier herausragend in ihrem Fach und Vollblutmusiker, finden sich in diesem Projekt zusammen. Ihre Musik entspringt heterogenen, scheinbar unvereinbaren Welten: Werke von Schubert, Wagner, Eisler oder Ornette Coleman und Kompositionen des französischen Saxofonisten Raphaël Imbert. Dem Programm liegt die Idee der Kreolisierung der Welt zugrunde, der kulturellen Vermischung. Es geht den Künstlern darum, nicht mehr nur vom gleichberechtigten Zusammenleben zu sprechen, sondern es einfach zu leben und den "unsichtbaren Strom", der uns alle verbindet, zu zeigen.