Grenzgänge - Music for two

Nils Mönkemeyer (Viola)

Dorothee Oberlinger (Blockflöten)

Werke vonHildegard von Bingen, Johann Sebastian Bach, James Oswald, Béla Bartók, John Cage, Luciano Berio und Konstantia Gourzi

(Konzert vom 7. Mai in der Orangerie)

Als Residenzkünstler setzt Bratschist Nils Mönkemeyer Akzente in diesem Festival. Die Residenz nutzt er auch, um außergewöhnliche Programmideen zur Diskussion zu stellen. Mit Blockflötenvirtuosin Dorothee Oberlinger hat er ein Duokonzert ausgearbeitet, das die Wege des Erinnerns in Konstellationen musikalischer Werke übersetzt. Bach bildet das Zentrum in einem Werkpanorama, das von Hildegard von Bingen bis zu Konstantia Gourzis Uraufführung von "Messages between trees" reicht.