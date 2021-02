Musik ist nicht nur eine uralte Kulturpraxis, sie ist auch ein Abbild von Herrschaft und wird durch Verbote garantiert. Dazu gehörte das Verbot von Dissonanzen, genauso wie die Verteufelung ganzer Gattungen bis hin zum Verbot der Mitwirkung von Frauen. Im 21. Jahrhundert wird an die "weiß" geprägten Gesellschaften die Frage gestellt, warum bestimmte Gruppen bis heute im klassischen Musikbetrieb unterrepräsentiert sind.

Heute ein Streifzug an die Grenzen der Musik ‒ und zwar an die Grenzen, die ihr oder ihren Interpretinnen und Interpreten durch Verbote gesetzt werden.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Trad.:

Deep River

Marian Anderson (Alt)

Kosti Vehanen (Klavier)

Guiseppe Verdi:

1. Akt: Arie Ulrica aus Un ballo in maschera

Marian Anderson (Alt)

Jan Peerce (Tenor)

Metropolitan Opera Orchestra

Leitung: Dimitri Mitropoulos

William Grant Still:

1. Satz Moderato assai aus der Sinfonie Nr. 1 "Afro-American"

Detroit Symphony Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Anthony Davis:

Interrogation aus "You Have the Right to Remain Silent" (2010)

J. D. Parran (Klarinette)

Boston Modern Orchestra Project

Leitung: Gil Rose

Paul Dessau:

Epilog aus Jüdische Chronik

Ekkehard Schall, Hilmar Thate (Sprecher)

Vladimir Bauer (Bariton)

Rundfunkchor Leipzig

Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig

Leitung: Herbert Kegel

William Walton:

2. Satz "Presto capriccioso all napoletana" aus dem Violinkonzert

Fabiola Kim (Violine)

Münchner Symphoniker

Leitung: Kevin John Edusei

Leonard Bernstein:

Nr. 3 "Times square" aus Three Dance Episodes from "On the Town"

WDR Funkhausorchester

Leitung: Alondra de la Parra





SWR2 Musikstunde vom 12.2.2021 | Grenzen der Freiheit - Verbote in der Musik (5)