Musik ist nicht nur eine uralte Kulturpraxis, sie ist auch ein Abbild von Herrschaft und wird durch Verbote garantiert. Dazu gehörte das Verbot von Dissonanzen, genauso wie die Verteufelung ganzer Gattungen bis hin zum Verbot der Mitwirkung von Frauen. Selbst in aufgeklärten Gesellschaften ist die Tonkunst durchzogen von Verboten, wie Schönbergs Zwölftonsystem oder der Serialismus nach 1945 beweisen.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Dmitri Schostakowitsch:

Festliche Ouvertüre op. 96

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Andris Nelsons

Dmitri Schostakowitsch:

Elegie

Schumann Quartett

Vano Muradeli:

Arie und Schwur des Kommissars aus Die große Freundschaft

Alexander Poliakow (Bariton)

Allunions-Rundfunkorchester & Chor

Leitung: Georgi Zhemchuzhin

Winfried Zillig:

Scherzo aus der „Lustspiel – Suite“ (für Kammerorchester)

Philharmonia Hungarica

Leitung: Reinhard Peters

Unb.:

The Man with the Big Cigar

Charlie and his Orchestra

Paul Hindemith:

Grablegung aus der Sinfonie „Mathis der Maler“

Berliner Philharmoniker

Leitung: Paul Hindemith

Shande Ding:

Presto aus der „Long March“ Symphony (1962)

Hongkong Philharmonic Orchestra

Leitung: Yoshizaku Fukumura

SWR2 Musikstunde vom 9.2.2021 | Grenzen der Freiheit - Verbote in der Musik (2)