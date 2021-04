Viele Musikschulen haben sich umgestellt und bieten ihren Unterricht im Videostream an. Für drei Wochen wird nun auch Stargeigerin Nicola Benedetti zur Tutorin und teilt ihr Können mit Musikschüler*innen.

Immer aktiv für musikalische Bildung: Nicola Benedetti picture-alliance / Reportdienste Jane Barlow/PA Wire/dp

Die schottische Geigerin Nicola Benedetti (32) bietet online Musikunterricht für alle an. Ab 11. Mai will die Grammypreisträgerin drei Wochen zusammen mit Musikerkolleg*innen online Musikunterricht für alle Altersgruppen, Niveaus und für verschieden Instrumente anbieten. Die "Virtual Benedetti Sessions" sollen Ende Mai in einem riesigen Online-Konzert gipfeln, wie ihre Stiftung auf der Webseite mitteilte. Die Teilnahme an den unterschiedlichen Kursen ist - nach voriger Anmeldung - gratis.

Kurse für alle

Nach Medienangaben haben sich bereits mehr als 800 Personen für die Online-Kurse angemeldet. Diese sollen auf verschiedenen Social Media-Plattformen gestreamt werden. Alle Menschen sollen an dem Kursprogramm teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie ein Instrument spielen. So sind auch Workshops zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden vorgesehen.

Onlinekurse: Learn with Nicky

Nicola Benedetti setzt sich mit ihrer Stiftung schon längere Zeit für den freien Zugang zu Musikunterricht und für bessere musikalische Bildung ein. Im vergangenen Monat hatte sie mit kostenlosem Geigenunterricht ("Learn with Nicky") versucht, Musiker*innen für die Musik von Edward Elgar zu begeistern. Im Mittelpunkt stand dabei das Elgar-Stück "Salut d’amour". Kurse und Ergebnisse sind weiterhin online anzusehen.