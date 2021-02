In Nordamerika debütierte er im Oktober an der Minnesota Opera. An der Nikikai Opera in Tokio gastiert er demnächst mit Bizets Carmen. Aber GMD bleibt Elias Grandy in der Kurpfalz.

Elias Grandy bleibt Generalmusikdirektor (GMD) des Philharmonischen Orchesters Heidelberg. Nach der Zustimmung durch den Gemeinderat unterzeichnete Grandy die Verlängerung bis 2024 am Freitag, 15. November. Der 39-jährige Grandy ist seit September 2015 GMD in Heidelberg. Als erstklassiger Dirigent, der in Oper und Konzert gleichermaßen zu Hause ist, werde er seither vom Publikum und der Presse gefeiert, so die Stadt Heidelberg in einer Mitteilung. „Ich bin froh, Elias Grandy weiterhin als Generalmusikdirektor am Heidelberger Theater zu wissen und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Der Erfolg seiner künstlerischen Arbeit und die Entwicklung des Orchesters sind regional sowie überregional viel beachtet und geschätzt.“ Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg Grandy: Cellist und Dirigent Der aus München stammende Dirigent Elias Grandy begann seine berufliche Laufbahn zunächst als Cellist und war stellvertretender Solocellist an der Komischen Oper Berlin. Als Dirigent erlangte er 2015 zum ersten Mal internationales Renommee, als er den 7. Internationalen Solti-Wettbewerb in Frankfurt am Main gewann. Noch im gleichen Jahr trat er die Stelle als GMD in Heidelberg an. Den künstlerischen Bogen im Musiktheater spannt er von gefeierten Mozart-Interpretationen, Puccini, Gounod und Janáček bis hin zu zeitgenössichen Werken wie Peter Ruzickas „Benjamin“ und Georg Friedrich Haasʼ „Morgen und Abend“.