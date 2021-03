Bei der Grammy-Verleihung 2021 gehen Nominierte aus dem deutschsprachigen Raum wie der Pianist Igor Levit leer aus. Zu den Gewinner*innen im Bereich Klassik und Jazz zählen Gustavo Dudamel, Maria Schneider und posthum Chick Corea.

Die Grammy-Verleihung war wegen der Corona-Pandemie von Ende Januar auf den zweiten Märzsonntag verschoben worden. Imago IMAGO / ZUMA Press xNancyxKaszermanx

Frauen haben bei der 63. Grammy-Vergabe ihre männlichen Kollegen überstrahlt: Vier Künstlerinnen räumten die vier wichtigsten Preise ab. Zudem schrieben die Sängerinnen Beyoncé und Taylor Swift Geschichte.

Beyoncé gewann am Sonntag in Los Angeles ihren 28. Grammy, überholte Alison Krauss und wurde damit zur am häufigsten ausgezeichneten Frau in der Geschichte der Musik-Preise der Recording Academy. Swift wurde die erste Frau, die den Titel Album des Jahres zum dritten Mal erhielt. Und auch die „Black-Lives-Matter“ -Bewegung spiegelte sich in der Preisverleihung.

Grammys für Klassik-Produktionen Beste klassische Aufführung

Ives: Complete Symphonies

Gustavo Dudamel mit dem Los Angeles Philharmonic

Beste Opernproduktion

Gershwin: Porgy and Bess

Metropolitan Opera Orchestra und -Opera Chorus

Leitung: David Rovertson

Solist*innen: Frederick Ballentine, Angel Blue, Denyce Graves, Latonia Moore und Eric Owens

Produzent: Davir Frost

Beste vokale Aufführung

Danielpour: The Passion of Yeshuah

Leitung: JoAnn Falletta

Chorleitung: James K. Bass und Adam Luebke

Buffalo Philharmonic Orchestra und -Chorus

Beste kammermusikalische Aufführung

Contemporary Voices

Pacifica Quartet Bestes klassische Instrumentalsolo

Theofanidis: Concerto for Viola and Chamber Orchestra

Bratsche: Richard O'Neill

Leitung: David Alan Miller

Alban Symphony Bestes klassische Vokal-Solo Album

Smyth: The Prison

Sarah Brailey und Dashon Burton

Leitung: James Blachly

Experimental Chorus und Experimental Orchestra Bestes klassische Kompendium

Michael Tilson Thomas: From the Diary of Anne Frank & Meditations on Rilke

Isabel Leonard, Sasha Cooke

Dirigent: Michael Tilson Thomas

San Francisco Symphony

Produzent: Jack Vad Beste zeitgenössische Musik-Komposition

Rouse: Symphony No. 5

Komponist: Christopher Rouse

Hiancarlo Guerrero und Nashville Symphony

Nominierte aus dem deutschsprachigen Raum gehen leer aus

Der Pianist Igor Levit (34) ging bei den Grammys leer aus. Der in Deutschland aufgewachsene und lebende Musiker war in der Kategorie „Bestes klassisches Instrumentalsolo“ für seine Aufnahme der kompletten Beethoven-Sonaten nominiert, musste sich aber dem US-Bratschisten Richard O'Neill geschlagen geben. Levit hatte aber trotzdem einen Auftritt bei den Grammys: Bei einer live übertragenen Show im Vorprogramm spielte er am Sonntag Beethovens Mondscheinsonate.

Auch weitere Grammy-Hoffnungen aus dem deutschsprachigen Raum wurden nicht erfüllt: Der Violinist Augustin Hadelich und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unterlagen ebenfalls in der Kategorie „Bestes klassisches Instrumentalsolo“, auch die Frankfurt Radio Big Band sowie Orchester und Chor der Deutschen Oper Berlin konnten in den Jazz- und Opernkategorien, in denen sie nominiert waren, keinen Preis gewinnen.

Auftritt der kolumbianischen Sängerin Lido Pimienta

Die kolumbianische Musikerin Lido Pimienta war in diesem Jahr zum ersten Mal für das beste Latin Rock oder alternativ Album nominiert. Auch wenn sie leer ausgegangen ist, hat sie einen eindrucksvollen Auftritt gegeben.

Zwei Grammys für die Jazz-Musikerin Maria Schneider

Die Jazz-Musikerin aus Minnesota Maria Schneider hat gleich zwei Grammys gewonnen: Für ihr Album „Data Lords“ wurde sie mit dem Grammy für das beste Album für große Jazz-Ensembles geehrt. Außerdem hat sie den Grammy für die beste Instrumentalkomposition für das Stück „Sputnik“ aus dem gleichen Album bekommen.

Die kürzlich verstorbene Jazz-Legende Chick Corea wurde posthum mit dem Grammy für das beste improvisierte Jazz-Solo und das beste Jazz-Instrumentalalbum geehrt.

Eine Verleihung unter erschwerten Bedingungen

Die Veranstaltung war wegen der Corona-Pandemie von Ende Januar auf den zweiten Märzsonntag verschoben worden. Gastgeber Trevor Noah eröffnete die vierstündige Show auch mit Scherzen über das Virus und das Jahr 2020. Seine Gäste saßen mit Masken und im vorgeschriebenen Abstand um kleine Tische.

Noah überreichte die Preise auf einer Freiluftbühne, anwesend waren vergleichsweise wenige Nominierte und Gäste - der britische Sänger Jacob Collier sprach von einer „intimen“ Atmosphäre. Die „gemeinschaftliche Feier“ sei für ihn etwas ganz Besonderes gewesen, „nach all dieser Zeit des Schweigens“, sagte er.