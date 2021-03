Die Bestimmungen der österreichischen Regierung zu Großveranstaltungen haben unterschiedliche Wirkungen. Die Bregenzer Festspiele wurden abgesagt, in Salzburg hält man modifizierte Festspiele für möglich und in Grafenegg scheint für August schon alles klar.

Festival-Eröffnung in Grafenegg 2015 bei einem Konzert im "Wolkenturm", dem preisgekrönten Wahrzeichen des Festivals

Bregenzer Festspiele abgesagt

Die Bregenzer Festspiele 2020 sind abgesagt. Trotz aller Hoffnung auf ein Stattfinden müsse der kommende Festspielsommer am Bodensee ausfallen, da die entsprechenden Vorgaben der österreichischen Bundesregierung zur Corona-Pandemie dies nicht ermöglichen. Wie die Festspiele am Freitag, 15. Mai, mitteilten, soll der letztjährige Publikumserfolg Rigoletto auf den Sommer 2021 verschoben werden.

Salzburger Festspiele sind zuversichtlich

Das Direktorium der Salzburger Festspiele hat auf die Ankündigungen österreichischer Regierungsmitglieder zuversichtlich reagiert, wonach im August Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Zuschauern möglich werden. Wie die Festspiele am Freitag, 15. Mai, mitteilten, will das Direktorium am 25. Mai dem Kuratorium der Festspiele eine Alternative für die diesjährigen Festspiele vorlegen. "Modifizierte Festspiele scheinen möglich" schreiben die Festspiele und verweisen auf noch notwendige Detailarbeit für ein neues Progamm, um allen Anforderungen und Gesundheitsvorschriften gerecht zu werden. Insbesondere müsse noch geklärt werden, unter welchen Bedingungen szenische Proben und Auftritte von Orchestern und Chören möglich sind.

Orchesterfestspiele in Grafenegg finden mit Publikum statt

Das Grafenegg Festival in Österreich soll trotz Coronakrise stattfinden. Das international renommierte Orchester-Festival, zu dem 2020 rund 50.000 Besucher erwartet wurden, werde ab 14. August unter Beachtung strenger Sicherheitsmaßnahmen als reines Freiluft-Event mit Publikum in Szene gesetzt. Das teilten der Künstlerische Leiter Rudolf Buchbinder und Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag, 14. Mai, mit. Voraussetzung sei, dass die Infektionszahlen weiter niedrig blieben, an der "coronakompatiblen Ausgabe" des Festivals werde gearbeitet.

Nur Open-Air-Konzerte in Grafenegg

In Grafenegg ermöglichen das 32 Hektar große Festivalgelände, die Open-Air-Bühne "Wolkenturm" sowie stabile Partnerschaften mit dem Land Niederösterreich und dem ORF ein Konzertprogramm auch im Jahr 2020, so Festivalchef Buchbinder. Laut bisherigem Programm sollten anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven neun seiner Werke gespielt werden. Geplant war auch ein mehrtägiges Gastspiel des London Symphony Orchestra unter Simon Rattle. Bis zum 3. Juni will man über das Ersatzprogramm informieren. Der ORF wird nach eigenen Angaben auf jeden Fall an vier Wochenenden Konzerte des Grafenegg-Festivals auf seinem Sender ORF III übertragen.