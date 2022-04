Glocken allüberall (4/4) - Ausläuten

Am Gründonnerstag fliegen sie nach Rom, an Ostern kommen sie zurück - so geht die alte Mär. Doch nicht nur Gläubige hören ihr Schallen: Glocken sind Teil unserer Kulturgeschichte und unseres Lebens. Sie sollen Dämonen abwehren und gute Geister beschwören, zeigen Tod und Taufe, Feuer und Feste an. Komponisten imitieren ihren Klang, Lyriker widmen sich ihrer Magie und im Alltag lässt uns das Klingeln einer Fahrradglocke plötzlich zur Seite springen. Von großen Kirchenglocken über die Kunst ihrer Herstellung bis hin zum Schellenursli. In dieser Folge läuten die Glocken den Frühling ein.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Dora Pejačević:

Nr. 3: Maiglöckchen. Allegretto vivace e leggiero aus : Blumenleben, 8 Klavierstücke, op. 19

Ekaterina Litvintseva (Klavier)



Achim Hagemann, Max Raabe:

Fahrrad fahr'n

Max Raabe und das Palast Orchester



Robert Schumann:

„Schneeglöckchen“ op. 79 Nr. 27

Carolyn Sampson (Sopran)

Joseph Middleton (Klavier)



Edvard Grieg:

Gruß, Lied op. 48 Nr. 1

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)



Anton Rubinstein:

Leise zieht durch mein Gemüth aus : 6 Lieder von Heinrich Heine op. 32

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)



Robert Schumann:

„Frühlingsglocken“ aus: Sechs Lieder f. vierst. Männergesang op. 33 (1840)

Ensemble amarcord



Ferruccio Busoni:

Elegie in Es-Dur BV 286

Tommaso Lonquich (Klarinette)

Alexander Lonquich (Klavier)



Franz Schubert:

1. Satz: Moderato aus der Klaviersonate a-Moll D 845 (Ausschnitt)

Michail Lifits (Klavier)



Ludwig van Beethoven:

Nr. 4: Bagatelle h-Moll Presto aus 6 Bagatellen für Klavier op. 126

Christoph Berner (Hammerklavier)



Wolfgang Amadeus Mozart:

„Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich“ aus: Akt II. Zauberflöte KV 620

Anton Scharinger (Papageno)

Les Arts Florissants

Leitung: William Christie



Gustav Mahler:

5. Satz: Lustig im Tempo und keck im Ausdruck aus: Sinfonie Nr. 3 d-Moll für Alt, Frauenchor, Knabenchor und Orchester

Petra Lang (Mezzosopran)

Freiburger Domsingknaben

Frauen der EuropaChorAkademie

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: François-Xavier Roth



Georges Enescu:

„Bourée“ aus: Suite Nr.2 D-Dur op. 10 „Des cloches sonores”

Catalin Serban (Klavier)





SWR2 Musikstunde vom 22.4.2022 | Glocken allüberall (4/4)