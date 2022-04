Glocken allüberall (3/4) - Friedensglocken

Am Gründonnerstag fliegen sie nach Rom, an Ostern kommen sie zurück - so geht die alte Mär. Doch nicht nur Gläubige hören ihr Schallen: Glocken sind Teil unserer Kulturgeschichte und unseres Lebens. Sie sollen Dämonen abwehren und gute Geister beschwören, zeigen Tod und Taufe, Feuer und Feste an. Komponisten imitieren ihren Klang, Lyriker widmen sich ihrer Magie und im Alltag lässt uns das Klingeln einer Fahrradglocke plötzlich zur Seite springen. Von großen Kirchenglocken über die Kunst ihrer Herstellung bis hin zum Schellenursli: In dieser Folge geht es um Geschichten, die Glocken erzählen.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Glocken: Geläut Kölner Dom



Ivano Leva:

“Pro logo”

Ivano Leva (Klavier)



Franz Liszt:

Paganini-Etüde Nr. 3 gis-Moll "La campanella" aus: Grandes Études de Paganini für Klavier solo S 141

Nikolai Lugansky (Klavier)



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Te Deum laudamus aus: Te Deum à 8 für Chor und Basso continuo D-Dur WoO

Hans-Peter Jahn (Violoncello)

Dieter Lässle (Kontrabaß)

Christof Roos (Orgel)

Kammerchor Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius



Max Bruch:

II. Praeludium und III. „Denn mit der Freude Feierklange" aus: „Das Lied von der Glocke“ op. 45

Philharmonischer Chor Prag

Staatskapelle Weimar

Leitung: Jac van Steen



Cadenet (ca.1160-1253):

Ausschnitt aus: „S’anc fui bela ni prezada”

Clara Coutouly (Sopran)

Paul Bündgen (Countertenor und Leitung)

Ensemble Céladon



György Kurtag:

aus: 8 Stücke für Klavier zu 4 Händen aus "Játékok" (SpieleSpiele), (1) Zorniger Choral, aus: Játékok. Sammlung von Klavierstücken in 4 Bänden für Klavier, Klavier zu 4 Händen oder 2 Klaviere(Vol. IV/2)

Márta Kurtág und György Kurtág (Klavier)



György Kurtag:

aus: 8 Stücke für Klavier zu 4 Händen aus "Játékok" (SpieleSpiele), (6) Glocken, aus: Játékok. Sammlung von Klavierstücken in 4 Bänden für Klavier, Klavier zu 4 Händen oder 2 Klaviere(Vol. IV/4)

Márta Kurtág und György Kurtág (Klavier)



Benjamin Britten:

Agnus Dei: One ever hangs where shelled roads part aus: War Requiem op. 66

Peter Pears (Tenor)

The Bach Choir

London Symphony Orchestra

Leitung: Benjamin Britten



Bob Chilcott:

„Summer song” aus: Circlesong

Treble Choir of Houston

Houston Chamber Choir

Andreea Mut, Jessica Myers (Klavier)

Richard Brown, Mark Stein, Leonardo Soto, Matt Richards (Percussion)



Modest Mussorgskij:

Das große Tor von Kiew aus: Bilder einer Ausstellung (für Klavier)

Khatia Buniatishvili (Klavier)







SWR2 Musikstunde vom 21.4.2022 | Glocken allüberall (3/4)