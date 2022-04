Glocken allüberall (2/4) - Signum dare – ein Zeichen geben

Am Gründonnerstag fliegen sie nach Rom, an Ostern kommen sie zurück - so geht die alte Mär. Doch nicht nur Gläubige hören ihr Schallen: Glocken sind Teil unserer Kulturgeschichte und unseres Lebens. Sie sollen Dämonen abwehren und gute Geister beschwören, zeigen Tod und Taufe, Feuer und Feste an. Komponisten imitieren ihren Klang, Lyriker widmen sich ihrer Magie und im Alltag lässt uns das Klingeln einer Fahrradglocke plötzlich zur Seite springen. Von großen Kirchenglocken über die Kunst ihrer Herstellung bis hin zum Schellenursli: In dieser Folge geht es um die Herkunft der Glocke und ihre Bedeutung.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Glocken: Geläut Speyrer Dom



Ludwig Senfl:

„Das G’läut zu Speyer”

King’s Singers



Anonymus:

Es ist ein Schnitter, heißt der Tod

Anna Prohaska (Sopran)

La Folia Barockorchester

Leitung: Robin Peter Müller



Glocken: Kölner Dom - Klang Cäcilienglocke



Medieval Carol:

„Saint Thomas honour we”

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers



Andreas Anton Schmelzer:

Serenada à 5

Accentus Austria

Leitung: Thomas Wimmer



Richard Rodney Bennett:

„The Bell doth toll”

King’s Singers



Chick Corea:

„Children’s Song”

Anthony Romaniuk (Fender Rhodes)



William Byrd:

„The Bells” T442

Anthony Romaniuk (Cembalo)



Georg Philipp Telemann:

4. Satz: Die Hamburgischen Glockenspiele aus: Suite für Orchester F-Dur TWV 55:F11 "Alster-Ouvertüre"

Akademie für Alte Musik Berlin



Henry Purcell:

Rejoice in the Lord alway, Z 49 Anthem für Counter-Tenor, Tenor, Baß, Chor und Kammer-Ensemble

James Bowman (Countertenor)

Charles Daniels (Tenor)

Michael George (Bass)

Choir of New College Oxford

The King's Consort

Leitung: Robert King

SWR2 Musikstunde vom 20.4.2022 | Glocken allüberall (2/4)