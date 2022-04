Glocken allüberall (1/4) - Vom Läuten der Glocken

Am Gründonnerstag fliegen sie nach Rom, an Ostern kommen sie zurück - so geht die alte Mär. Doch nicht nur Gläubige hören ihr Schallen: Glocken sind Teil unserer Kulturgeschichte und unseres Lebens. Sie sollen Dämonen abwehren und gute Geister beschwören, zeigen Tod und Taufe, Feuer und Feste an. Komponisten imitieren ihren Klang, Lyriker widmen sich ihrer Magie und im Alltag lässt uns das Klingeln einer Fahrradglocke plötzlich zur Seite springen. Von großen Kirchenglocken über die Kunst ihrer Herstellung bis hin zum Schellenursli: Die SWR2 Musikstunden hängen alles zum Thema in dieser Woche an die große Glocke!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Glocken: Freiburg im Breisgau Münster (Vollgeläute)



Johann Friedrich Agricola:

Eröffnungschor aus: „Der Gottmensch jauchzt“

Leitung: Alexander Willens



Johann Paul von Westhoff:

3. Satz: Imitatione delle campane aus: Violinsonate Nr. 3 d-Moll

Chouchane Siranossian (Violine)

Máté Balázs (Violoncello)

Leonardo García Alarcón (Cembalo)



Arvo Pärt:

Ausschnitt aus: “Fratres” (Fassung von 1980)

Martin Roscoe (Klavier)

Tasmin Little (Violine)



Arvo Pärt:

Spiegel im Spiegel”

Martin Roscoe (Klavier)

Tasmin Little (Violine)



Mikola Leontowitsch:

Shchedryk

Calmus Ensemble



Joël Grare:

„La cloche et le papillon”

Véronica Votti (Violoncello)

Joël Grare (Percussion)



Claude Debussy:

„Des pas sous la neige”

Joël Grare (Clavicloche)



Maurice Ravel:

La vallée des cloches bearbeitet für Orchester (Das Tal der Glocken) aus: Miroirs, 5 Stücke für Klavier

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Simon Rattle

SWR2 Musikstunde vom 19.4.2022 | Glocken allüberall (1/4)