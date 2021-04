Balkonkonzerte mit den Nachbar*innen, DJ-Livestreams im Netz, Corona-Songs, die viral gehen: Musik scheint in der Pandemie ihre gesellschaftliche Schlüsselrolle zu entfalten. Ein Team von internationalen Musikwissenschaftler*innen will jetzt herausfinden, ob sich unser Umgang mit Musik in der Krise verändert. Nutzen Menschen Musik intensiver? Die Ergebnisse der Studie liegen noch nicht vor, aber es zeigen sich Tendenzen, zum Beispiel zu einer humorvollen und lustigen Neuinterpretation von Popmusik, sagt Melanie Wald-Fuhrmann vom Max-Planck-Institut in Frankfurt.