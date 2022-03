Gidon Kremer zum 75. Geburtstag

In die Schublade "Groß B" - Bach, Beethoven, Brahms, konnte man den Geiger Henryk Szeryng bedenkenlos ganz nach oben einsortieren. Aber der polnisch jüdische Weltbürger Szeryng hatte als Wahlmexikaner mit Wohnsitzen in Monte Carlo und Paris nicht zuletzt auch die südliche Sonne in den Fingern, dazu eine unbestechliche Intonation und makellose Technik. Die Musikstunde widmet sich eine ganze Woche lang dem womöglich vielseitigsten Geiger seiner Generation, der von Kritikern zu den drei größten Geigern des 20. Jahrhunderts gezählt wurde und dessen Karriere vergleichsweise spät Fahrt aufnahm in einem Hotelzimmer in Mexiko … (SWR 2018) mehr...