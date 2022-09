Giacomo Puccini: "Tosca"

Melodrama in 3 Akten

Tosca: Kiri Te Kanawa

Scarpia: Leo Nucci

Cavaradossi: Giacomo Aragall

Sagrestano: Spiro Malas

Angelotti: Malcolm King

Spoletta: Piero de Palma

Sciarrone: Paul Hudson

Carceriere: Nicholas Folwell

Pastore: Ivo Martinez

Welsh National Opera Chorus

Children of the Royal Opera, Covent Garden

National Philharmonic Orchestra

Leitung: Georg Solti

Ein Melodrama in drei Akten nennt Puccini seinen Opernkrimi "Tosca". Damit knüpft er an die italienische Operntradition des 19. Jahrhunderts an mit der Konfrontation des Soprans zwischen Bariton und Tenor. Das ist das melodramatische Dreieck. In "Tosca" spielt dieses musikalische Prinzip eine wichtige Rolle, zumal es um die Geschichte einer Sängerin geht. Aber sie wird in einen politischen Konflikt hineingezogen, an dem alle zugrunde gehen werden. Denn nicht allein im Hintergrund geht es um die Folgen der französischen Revolution, den Einmarsch Napoleons in Italien und die brutale Unterdrückung einer Freiheitsbewegung.