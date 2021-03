Er war ein Pionier des Kulturtransfers: 2006 ging Roland Breitenfeld an die Seoul National University in Korea, als erster Ausländer erhielt er eine Festanstellung als Professor für Komposition. Der Austausch zwischen den Kulturen war Teil seines Arbeitsvertrags, und so knüpfte er Kontakte zwischen koreanischen und europäischen Komponist*innen und Musiker*innen. Natürlich entstand in dieser Zeit auch eigene Musik, die beide Welten vereint oder in Kontrast setzt. Ein anderer Bonus dieser Phase: ein persönlicher Erfahrungsschatz aus einer Zeit der noch unerprobten Annäherung. mehr...